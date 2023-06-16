«Це дезінформація, яка не відповідає дійсності». Речник президента ПАР заперечив вибухи в Києві під час візиту Рамафоси
- Автор:
- Анна Холоднова
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Речник президента Південно-Африканської Республіки Вінсент Магвенья заперечив вибухи в Києві під час візиту Сиріла Рамафоси до столиці України.
Про це повідомило видання News24.
Магвенья заперечив повідомлення агентства Reuters про вибухи у Києві і поділився відео міста, яке нібито зняв сам.
«Це був час, коли стався так званий вибух. Я знімав відео з готелю тут, у Києві. Дуже дивно, що ми не чули і не бачили вибуху. Очевидно, тут якась свідома дезінформація поширюється. Люди йдуть як у звичайний день. Як ми й очікували, ця місія не буде легкою, але деякі перешкоди дуже тривожні, як-от ставлення вас усіх, а інші відверто кумедні, як-от цей так званий вибух», — зазначив речник президента ПАР.
Коли його запитали, чи заперечує він інформацію Reuters, він сказав: «З власного досвіду та досвіду тих, з ким я подорожую, так, я заперечую це. Подивіться відео, яким я поділився. Ми всі були здивовані, коли нас відвезли назад у готель, і проїжджали вулицями, де люди проводили свій день як зазвичай. Це дуже дивно і, певною мірою, є навмисною дезінформацією», — заявив Вінсент Магвенья.
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- 16 червня до Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Його візит відбувається в межах так званої африканської миротворчої місії, участь у якій беруть президенти ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго.
- Делегація з шести африканських лідерів планує провести перемовини в Києві та Москві, щоб «ініціювати мирний процес». Вона планує обговорити, як в умовах санкцій платити росії за добрива, що їх потребує Африка, а також як полегшити транзит агропродукції з України. Крім цього, африканські лідери торкнуться й теми обміну полоненими.
- Росія вдень 16 червня знову атакувала Україну ракетами. Протиповітряна оборона збила шість «Кинджалів», два «Калібри» і два розвідувальні дрони. Через російську ракетну атаку постраждали четверо людей на Київщині — це 82-річна жінка, двоє внуків та водій, який їхав по дорозі.