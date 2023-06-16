Акції Virgin Galactic зросли на 47%, коли компанія назвала дату нового космічного польоту
- Автор:
- Ліза Бровко
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Компанія космічного туризму Virgin Galactic оголосила, що датою нового комерційного польоту стане 27 червня. Завдяки цьому її акції подорожчали на 47%.
Про це пише Business Insider.
Суборбітальні польоти Virgin Galactic запланувала на 27 та 30 червня 2023 року. Ще один політ має відбутися у серпні. У них братимуть участь три члени екіпажу італійських Військово-повітряних сил, які проводитимуть дослідження в умовах мікрогравітації.
Такі новини спричинили зростання ціни акції компанії до $5,97 за одну. Пізніше ціна скоректувалася до $5,5.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном.
- 11 липня 2021 року Річард Бренсон здійснив успішний політ до кордону космосу. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який створила Virgin Galactic. Після цього компанія відкрила лімітований продаж квитків на туристичні польоти, але в жовтні 2021 року в ракетоплані Unity і літаку-носії виявили недоліки, тому польоти перенесли на 2022 рік, а потім на 2023 рік.