Середня температура у світі на початку червня встановила новий рекорд

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Середні глобальні температури на початку червня побили попередні рекорди, значно перевищивши їх. Це зафіксували підрозділи моніторингу клімату Європейського Союзу, пише AFP.

Середньодобова глобальна температура на початку червня була на рівні або вище порогу в 1,5 °C, так званого ліміту глобального потепління, досягнувши максимуму 9 червня — на 1,69 °C вищого за цей ліміт.