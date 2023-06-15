Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

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Reuters / «Бабель»

Євродепутати закликають союзників по НАТО виконувати свої зобовʼязання перед Україною та прокласти шлях, для того, щоб запросити Київ приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться у відповідній резолюції Європарламенту.

Цей документ ухвалили 15 травня. 425 євродепутатів були за, 38 проти та 42 утрималися. Парламентарі очікують, що «процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше».

За їхніми словами, ЄС та його країни-члени разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, що мають бути запроваджені одразу після війни. Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну і глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною і євроатлантичною спільнотою.

Крім того, депутати Європейського парламенту засудили підрив Каховської гідроелектростанції, називаючи його російським воєнним злочином, за який мають бути наслідки.

Європарламент також закликав до комплексного та адекватного пакету заходів щодо відновлення ЄС для України, який має бути зосереджений на негайній, середньо- та довгостроковій допомозі, реконструкції та відновленні країни. Вони чекають узгодження запропонованого Європейською комісією механізму Rebuild Ukraine Facility, який покриватиме фінансування потреб України у відбудові найближчими роками.

Парламентарі підтвердили свою підтримку минулорічного рішення Європейської Ради надати Україні статус кандидата в ЄС. Вони вимагають чіткого шляху для початку переговорів про вступ і впевнені, що з достатньою підтримкою цей процес може початися вже цього року.