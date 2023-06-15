Росія призначила «вибори» на окупованих українських територіях

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Центральна виборча комісія росії призначила на 10 вересня «вибори» на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей, повідомляють держЗМІ рф.

23 вересня 2022 року російські окупанти розпочали незаконні «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, 27 вересня — оголосили результати своїх псевдореферендумів: усюди понад 87% за «приєднання» до росії.