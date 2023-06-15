Росія призначила «вибори» на окупованих українських територіях
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Центральна виборча комісія росії призначила на 10 вересня «вибори» на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей, повідомляють держЗМІ рф.
23 вересня 2022 року російські окупанти розпочали незаконні «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, 27 вересня — оголосили результати своїх псевдореферендумів: усюди понад 87% за «приєднання» до росії.
- 30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім Конституційний суд рф назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня ці «договори» про анексію ратифікувала Держдума, 4 жовтня — Рада федерації.
- 19 жовтня путін оголосив воєнний стан на анексованих рф територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.