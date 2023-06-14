В Україні після ремонту запустили ще один енергоблок АЕС

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після ремонту в Україні запустили енергоблок потужністю 1 000 МВт.

Ремонтні роботи на обʼєкті завершили на 20 днів раніше запланованого терміну. Це важливо для балансування і підтримки енергосистеми після російських ракетних ударів і підриву Каховської ГЕС.

Значне зниження рівня води в Каховському водосховищі становить додаткову небезпеку для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, а також для великих підприємств на півдні України.

Галущенко зазначив, що держава шукає рішення для того, щоб утримати великі підприємства в роботі.