В Україні після ремонту запустили ще один енергоблок АЕС
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після ремонту в Україні запустили енергоблок потужністю 1 000 МВт.
Ремонтні роботи на обʼєкті завершили на 20 днів раніше запланованого терміну. Це важливо для балансування і підтримки енергосистеми після російських ракетних ударів і підриву Каховської ГЕС.
Значне зниження рівня води в Каховському водосховищі становить додаткову небезпеку для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, а також для великих підприємств на півдні України.
Галущенко зазначив, що держава шукає рішення для того, щоб утримати великі підприємства в роботі.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Загинули щонайменше 10 людей, на окупованому лівобережжі ситуація гірша, росіяни не пускають туди ООН.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.