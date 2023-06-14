США перебазують винищувачі F-22 на Близький Схід через «небезпечну» поведінку росії в регіоні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Вікіпедія
Центральне командування Збройних сил США в зоні своєї відповідальності на Близькому Сході розгорнули винищувачі 22 Raptors, щоб продемонструвати «можливості США» у відповідь на «небезпечну та непрофесійну» поведінку російських пілотів у регіоні.
Про це пише пресслужба Центрального командування.
Винищувачі 94 винищувальної ескадрильї Військово-повітряних сил США з бази Ленглі у Вірджинії відтепер перебуватимуть на Близькому Сході, де обʼєднаються із Силами антитерористичної коаліції.
У пресслужбі наголосили, що подібна поведінка російських пілотів — це не те, чого від них очікують. І зазначили, що росіяни регулярно порушують угоди між США і рф про усунення конфліктів у небі, загрожуючи ескалацією ситуації.
- Раніше у США заявили про регулярні провокації російських військових літаків у Сирії, мовляв, вони постійно провокують американську авіацію. Речник Центрального командування заявив, що в серії останніх випадків російські пілоти поводяться так, ніби хочуть вступити в бій з американськими винищувачами.
- 14 березня російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper, що могло призвести до ескалації зі США. У Вашингтоні сказали, що авіація росії діяла «в безрозсудній та непрофесійній манері», тоді як у росії заперечили збиття дрона, запевняючи, що MQ-9 сам зробив різкий маневр і впав у воду.
- Пізніше Пентагон показав відео атаки Су-27 на дрон. Там видно, що літак скидає на дрон пальне, через що в нього почалися проблеми зі звʼязком.