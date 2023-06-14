США перебазують винищувачі F-22 на Близький Схід через «небезпечну» поведінку росії в регіоні

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Центральне командування Збройних сил США в зоні своєї відповідальності на Близькому Сході розгорнули винищувачі 22 Raptors, щоб продемонструвати «можливості США» у відповідь на «небезпечну та непрофесійну» поведінку російських пілотів у регіоні.

Про це пише пресслужба Центрального командування.

Винищувачі 94 винищувальної ескадрильї Військово-повітряних сил США з бази Ленглі у Вірджинії відтепер перебуватимуть на Близькому Сході, де обʼєднаються із Силами антитерористичної коаліції.

У пресслужбі наголосили, що подібна поведінка російських пілотів — це не те, чого від них очікують. І зазначили, що росіяни регулярно порушують угоди між США і рф про усунення конфліктів у небі, загрожуючи ескалацією ситуації.