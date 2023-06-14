NYT: Союзники тиснуть на Байдена, щоб прискорити членство України в НАТО

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Серед країн-членів НАТО розгорілися дебати, які чинять тиск на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав значно швидший і надійніший шлях до членства для України.

Про це пише американська газета The New York Times.

Багато союзників, особливо країни, що межують з росією, хочуть показати відданість членству України в НАТО напередодні липневого саміту альянсу. За словами представників адміністрації Байдена, деякі хочуть, щоб для справжнього членства було встановлено графік та конкретну мету, «але тільки після того, як війна перестане вирувати».

Байден підходить до цього питання обережно, оскільки не хоче ввʼязати НАТО у прямий конфлікт із Москвою. Крім того, враховуючи бажання президента США не допустити виникнення будь-яких розколів в альянсі, всі варіанти прийняття України до НАТО повʼязані зі значними витратами. Тільки Німеччина повністю стала на бік Байдена.

За словами одного високопоставленого американського чиновника, який бере активну участь у дискусіях, питання про членство України стало «всепоглинаючою дискусією» як у Європі, так і всередині адміністрації Байдена.

Кілька американських висопосадовців на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном, мабуть, зайняли позицію, що адміністрація Байдена буде змушена вказати конкретніший шлях України до членства, навіть якщо не буде визначено дату.

У вівторок, 13 червня, Байден зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Столтенберг представив Байдену компромісну пропозицію, в якій НАТО погодилося б з тим, що Україні не потрібно буде проходити стандартну процедуру для претендентів на членство, перш ніж вона зможе приєднатися.

Очікується, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі президенту України Володимиру Зеленському альянс надасть набір зобовʼязань держав-членів продовжувати постачати зброю, боєприпаси та гроші в середньостроковій перспективі — незалежно від долі поточного контрнаступу або виборів.

Очікується також, що НАТО підніме свої відносини з Україною з Комісії НАТО — Україна до Ради Україна — НАТО, що означає вищий рівень взаємодії та інтеграції.