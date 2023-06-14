Європейський центральний банк закликав банки ЄС якнайшвидше піти з росії

Новини

Markus Spiske / Unsplash

Головний інспектор Європейського центрального банку Андреа Енріа закликала банки єврозони якнайшвидше піти з російського ринку.

Про це пише Reuters.

«Я вважаю, що важливо, щоб банки залишалися дуже зосередженими на подальшому зниженні своїх ризиків і, в ідеалі, виходили з ринку [рф] якомога швидше», — сказала Енріа.

Попри війну в Україні, кілька європейських банків, зокрема, австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit все ще процюють у росії.

Енріа визнала, що банки більше не надають нові кредити в рф і що їх важко продати через тиск з боку Москви. Але вона наголошує на необхідності подальших дій.

«Це процес, який ми не тільки схвалюємо, але і сильно тиснемо на банки, щоб вони це зробили, тому що існує величезний репутаційний ризик у продовженні роботи в росії», — зазначила вона.

Raiffeisen і UniCredit, які заявляють, що скорочують свій бізнес у росії, наразі відіграють важливу роль для російської економіки, яка перебуває під тиском західних санкцій.