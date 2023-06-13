Люксембург визнав Голодомор геноцидом українців

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Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років злочином геноциду українського народу.

Про це йдеться в резолюції, яку опублікували на сайті парламенту Люксембургу.

Це рішення люксембурзьких законодавців привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору геноцидом продовжує зростати», — написав він.

За підтримку й визнання Голодомору геноцидом українців подякував депутатам Люксембургу й премʼєр-міністр Денис Шмигаль.