Люксембург визнав Голодомор геноцидом українців
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / horstgerlach
Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років злочином геноциду українського народу.
Про це йдеться в резолюції, яку опублікували на сайті парламенту Люксембургу.
Це рішення люксембурзьких законодавців привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору геноцидом продовжує зростати», — написав він.
За підтримку й визнання Голодомору геноцидом українців подякував депутатам Люксембургу й премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
- Нещодавно Велика Британія ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Так вирішили й Словенія, Франція, Ісландія, Бельгія, загалом понад 20 країн світу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.