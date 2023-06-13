Bloomberg: Росія відновила поставки нафти до КНДР в обмін на північнокорейську зброю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Уперше з 2020 року росія відновила поставки нафти до Північної Кореї, яка перебуває під санкціями. США стверджують, що поглиблення співпраці між країнами передбачає поставки зброї від Пхеньяну для війни рф в Україні.
Про це пише Bloomberg.
Поставки нафти з росії припинили в жовтні 2020 року. Згідно зі звітом комітету ООН із санкцій, опублікованим минулого тижня, росія знову почала надсилати нафтопродукти до Північної Кореї у грудні 2022 року. Це продовжилося й у 2023 році. За цей час росія відправила КНДР приблизно 67 тисяч барелів нафти.
Супутникові знімки 38 North показали, що наприкінці минулого року росія і Північна Корея, імовірно, відновили торгівлю єдиною залізницею. Цю мережу закрили в лютому 2020 року, коли Кім Чен Ин закрив кордони через COVID-19.
«Ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати більше військового обладнання в росію», — сказав агентству Reuters представник Держдепу США.
За даними північнокорейських медіа, цього тижня Кім Чен Ин запропонував путіну підтримати російський народ і заявив, що готовий «прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР і росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом».
- 5 вересня 2022 року газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.
- На початку листопада 2022 США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках до росії артилерійських снарядів. Згодом супутник зафіксував поїзд на маршруті до рф, який кілька років не функціонував.
- Наприкінці грудня 2022 року агентство Reuters писало, що російська «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї.
- 30 березня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який сприяв поставкам з Північної Кореї до росії.
- Пхеньян відкидає звинувачення у продажі зброї росії та називає їх «безпідставними чутками».