Через підрив Каховської ГЕС загинуло 10 людей, 42 вважаються зниклими безвісти
- Автор:
- Софія Телішевська
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Радіо Свобода
Через підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, за попередньою інформацією, загинуло 10 людей, 42 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
«За підтвердженою інформацією, на правобережжі Дніпра вісім українців загинули на Херсонщині, двоє — на Миколаївщині, 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей», — зазначив він.
За словами Клименка, інформація з лівобережжя надходить, але вона буде перевірятися.
«Звичайно, інформація йде і з лівого берега, про загиблих. Ви знаєте, що вчора при намаганні переправитися на правий берег ворог обстріляв наших громадян і троє людей загинуло, кількох поранено. Ми відслідковуємо таку інформацію, як тільки матимемо більш достеменні дані щодо загиблих або поранених громадян, ми її офіційно оприлюднимо», — додав він.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.