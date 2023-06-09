У Києві перевірили 91% укриттів. Їх вилучатимуть з оренди, якщо туди не буде доступу

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У Києві перевірили 91% укриттів та сховищ — це 4,2 тисячі із 4,6 тисячі наявних. Із них третина виявилися непридатними, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Використовувати можна майже 2,9 тисячі укриттів. Іще 736 – можуть бути укриттями, якщо там навести лад, 578 — не відповідають нормативним вимогам.

За словами заступника голови КМДА, у 14% укриттів перебувати неможливо і небезпечно.

«Ми знаємо, які є підвали в місті Києві. Іноді стеля занизька, іноді там проходять магістральні трубопроводи опалення, гарячого водопостачання, де під високим тиском вода. Відповідно, це створює небезпеку і унеможливлює використання таких приміщень для укриття», — сказав Пантелеєв.

Київська міська рада 9 червня вирішила вилучати укриття, що перебувають у приватній власності, якщо люди не зможуть туди потрапити. Це зроблять протягом доби, якщо в укриття не буде доступу.

Також Київрада направила звернення до Кабміну щодо встановлення кримінальної відповідальності за недопуск людей до укриттів для власників, користувачів та балансоутримувачів усіх форм власності.

Крім того, у Києві планують оснастити близько трьох тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відчинення, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантований.