Київська міська рада виділила ще 750 мільйонів гривень на ремонт укриттів

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Київська міська рада спрямує 500 мільйонів гривень до київських районних державних адміністрацій, які виконуватимуть ремонти укриттів.

Про це пише пресслужба Київміськради.

Районним державним адміністраціям гроші виділять так:

Голосіївській РДА — 42,9 млн грн;

Дарницькій РДА — 58,9 млн грн;

Деснянській РДА — 61,8 млн грн;

Дніпровській РДА — 60,4 млн грн;

Оболонській РДА — 53,6 млн грн;

Печерській РДА — 28,2 млн грн;

Подільській РДА — 35,7 млн грн;

Святошинській РДА — 57,7 млн грн;

Соломʼянській РДА — 65,5 млн грн;

Шевченківській РДА — 35,6 млн грн.

Ще 200 мільйонів гривень виділили на капітальні ремонти укриттів у закладах охорони здоровʼя Києва. І 50 мільйонів підуть на капремонти та обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які слугують укриттям.