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Київська міська рада виділила ще 750 мільйонів гривень на ремонт укриттів

Автор:
Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»

Київська міська рада спрямує 500 мільйонів гривень до київських районних державних адміністрацій, які виконуватимуть ремонти укриттів.

Про це пише пресслужба Київміськради.

Районним державним адміністраціям гроші виділять так:

Ще 200 мільйонів гривень виділили на капітальні ремонти укриттів у закладах охорони здоровʼя Києва. І 50 мільйонів підуть на капремонти та обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які слугують укриттям.