Чеське підприємство спільно з «Укроборонпромом» ремонтуватимуть українські танки Т-64

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Укроборонпром

Військово-ремонтне підприємство Чехії VOP CZ і державний концерн «Укроборонпром» незабаром почнуть ремонтувати українські танки Т-64.

Про це пише пресслужба Міноборони Чехії.

Контракт на ремонт і модернізацію танків Т-64 уклали на основі меморандуму між VOP CZ та «Укроборонпромом» від лютого 2023 року.

До кінця цього року відремонтовані й модернізовані танки, кількість яких не називається з міркувань безпеки, із заводу поїдуть одразу на передову. Т-64 десятиліттями стояли на зберіганні, тому потребують заміни багатьох комплектуючих і відновлення боєздатності.

Українські фахівці здійснюватимуть технічний контроль над модернізацією, зокрема над оснащенням танків оптичними системами спостережння, засобами звʼязку тощо.