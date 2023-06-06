Підрив Каховської ГЕС: Україна хоче скликати засідання Радбезу ООН
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
The Official CTBTO Photostream / Flickr
Україна планує скликати термінове засідання Радбезу ООН через підрив росіянами Каховської ГЕС. Також це питання винесуть на засідання МАГАТЕ через можливий вплив на Запорізьку атомну електростанцію.
Про це йдеться в заяві МЗС.
«Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку рф як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально великої кількості жертв і руйнувань. Теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювався на рівні окупаційних сил у Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування», — зазначили там.
За словами МЗС, підрив Каховської ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою за останні десятки років і черговим проявом геноциду українців з боку росії.
«За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу», — розповіли у відомстві.
МЗС також закликало G7 і Євросоюз невідкладно розглянути введення нових санкцій проти росії, спрямованих на ракетну індустрію та атомну галузь.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.