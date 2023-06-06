Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав російську бригаду, яка може стояти за підривом ГЕС

Новини

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що за даними української розвідки, за підривом Каховської ГЕС стоїть 205 мотострілецька бригада Збройних сил росії.

Про це він заявив в ефірі Breakfast Show.

«Це попередня інформація. Безумовно, зараз усе перевірятиметься. Вона [частина] локалізована там, відповідно, є попередні дані, що це представники 205 мотострілецької [частини]. Ми перевірятимемо, це попередня інформація», — заявив Михайло Подоляк.

Також Офіс генерального прокурора відкрив провадження через підрив греблі за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни — статті 441 і 438 Кримінального кодексу.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. «Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити росію, найбільшого терориста XXI століття, — це вигнати її з України», — написав він у Twitter.