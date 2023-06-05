Суд ЄС визнав, що судова реформа Польщі порушує європейське право
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Суд Європейського Союзу підтримав Європейську комісію у конфлікті з Польщею щодо судової реформи останньої — вона порушує європейське право.
У 2019 році Польща ухвалила судову реформу, що, за рішенням суду ЄС, суперечить європейському законодавству, тому що Дисциплінарна палата Верховного суду, яка зʼявилася в результаті впровадження реформи, уповноважена звільняти й притягати до відповідальності суддів, «не відповідаючи вимогам незалежності та неупередженості».
- Два роки тому Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі пункти договорів ЄС, зокрема принцип верховенства права ЄС над польськими законами.
- Верховенство європейського права над національним законодавством є одним із основоположних принципів ЄС.
- Польща вже тривалий час конфліктує з ЄС через низку суперечливих законів, які обмежують незалежність судової системи, свободу ЗМІ та права ЛГБТ. З 2017 року польську владу звинувачують у тому, що вона призначала у Конституційний суд своїх ставлеників, а Верховний суд взяла під контроль за допомогою Дисциплінарної палати, яка може звільняти неугодних суддів.