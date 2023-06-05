ВАКС оголосив депутата Київради Трубіцина в міжнародний розшук

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Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук обраного від партії «Слуга народу» депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні покинув Україну.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Це рішення ухвалили судді Ігор Строгий, Олена Танасевич і Катерина Сікора.

Прокуратура встановила, що 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину «Рава Руська» за закордонним паспортом.

Випустили його на основі листа Головного управління розвідки. Згодом стало відомо, що до ГУР із проханням відпустити Трубіцина звернулися представники Сил спеціальних операцій.

На підставі цього листа Трубіцин уже виїжджав за межі України. Це було 21 січня, а на початку лютого він повернувся. Однак цього разу він уже тричі не зʼявлявся на судові засідання у ВАКС, хоча його попереджали належним чином.

Крім того, Трубіцин ніяк не інформував суд про причини своєї неявки. Хоча таку можливість він мав, адже 17 травня надіслав лист до Київради і просив перенести засідання робочої групи у звʼязку з нібито погіршенням стану здоровʼя.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання щодо стягнення з Трубіцина застави в розмірі 9 мільйонів 886 тисяч грн та щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання розглянуть на наступному засіданні 12 червня.