Єврокомісія планує продовжити заборону на імпорт українського зерна до 15 вересня
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Європейська комісія планує продовжити заборону на імпорт українського зерна до 15 вересня.
Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.
«Ми отримали від ЄС проєкт нової постанови про заборону імпорту чотирьох продуктів до пʼяти країн. Дата, передбачена проєктом, — 15 вересня цього року. Це проєкт, але я сподіваюся, що він набуде чинності вже завтра», — написав він.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи і квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на його транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 31 травня Угорщина попросила Європейський Союз продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур для себе, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини щонайменше до кінця цього року.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Заборона тривала до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари могли імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію здійснювався транзит української продукції.