Трагедія біля укриття в Києві: в Офісі президента розберуться, чому охоронця покарано суворіше за керівників поліклініки
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
В Офісі президента хочуть розібратися, чому охоронець у справі про закрите укриття в Деснянському районі Києва отримав два місяці під вартою, а керівники поліклініки домашні арешти.
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови ОП Олексій Кулеба.
«Під час війни кожен має нести за свою роботу повну відповідальність. Ми будемо окремо розбиратися із питанням, чому такий [запобіжний] захід суворий винесли охоронцю — він залишився в СІЗО, а щодо інших людей ухвалили інші рішення. Ми маємо добитися справедливості і ясності в цьому питанні», — сказав він.
В суботу, 3 червня, суд Києва обрав запобіжні заходи керівнику поліклініки в Деснянському районі столиці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей, його заступнику, охоронцю та першій заступниці голови Деснянської райадміністрації.
Директора Олега Шугалевича, його заступника Василя Десика та заступницю голови Деснянської РДА Ірину Алексеєнко відправили під цілодобовий домашній арешт. Охоронець поліклініки Вадим Мошкін отримав два місяці під вартою без права застави. Чоловік визнав свою провину і сказав, що після початку тривоги пішов відчиняти двері поліклініки, але не встиг.
Окремо Кулеба прокоментував перевірки укриттів, які тривають по країні. За його словами, в центрі та на заході України ситуація краща, ніж у Києві, тому «в столиці ми розбиратимемося окремо, чому так сталося».
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- В Україні та столиці після цього за дорученням президента почали перевіряти укриття. 4 червня були оголошені результати за перший день по Києву — перевірили 1 078 обʼєктів, половина з них непридатні або зачинені.
- Прокуратура вже розслідує розкрадання з бюджету 1,2 мільярда гривень, які раніше виділили на ремонт укриттів.