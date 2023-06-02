Суддю Олексія Тандира, який збив насмерть нацгвардійця, відсторонили від правосуддя
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Суддю Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який збив насмерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, відсторонили від правосуддя до 25 липня.
Про це повідомляє Укрінформ і Офіс генпрокурора.
Рішення ухвалила Вища рада правосуддя за поданням прокуратури. За нього проголосували всі 13 присутніх членів ВРП. Тандир тимчасово відсторонений у звʼязку з притягненням до кримінальної відповідальності.
- 26 травня опівночі суддя Олексій Тандир збив на блокпості у Києві 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Він загинув на місці. В салоні Тандира знайшли пляшку з-під віскі. Сам суддя мав ознаки сп’яніння, але відмовився проходити тест, а потім, за даними медіа, всіляко намагався хитрощами затягнути слідство і зробити помилки в оформленні. В той же день суд дозволив примусово відібрати у Тандира біологічні зразки.
- Тандиру повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного спʼяніння (ч. 3 ст. 286-1 КК). Йому загрожує від 5 до 10 років увʼязнення.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що суддя понесе справедливе покарання.