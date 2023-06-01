Reuters: ПАР розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту путіна

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Південна Африка розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це агентство Reuters повідомляє із посиланням на високопосадовця, який захотів залишитися анонімним.

Цей варіант набув популярності серед південноафриканських політиків. Пропонують Китай, адже там проходив минулий саміт у 2022 році. Остаточного рішення поки немає.

Колишній президент Південної Африки Табо Мбекі, чиї погляди на міжнародні відносини мають великий вплив серед урядовців, заявив 25 травня в інтервʼю, що саміт навряд чи відбудеться в Південній Африці.

«Через наші юридичні зобовʼязання ми повинні заарештувати президента путіна, але ми не можемо цього зробити», — сказав Мбекі.

30 травня стало відомо, що у Південно-Африканській Республіці заявили, що нададуть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей під час саміту БРІКС, однак ці імунітети не скасовують жодних ордерів від Міжнародних трибуналів.