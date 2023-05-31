ПАР готує зміни до законодавства, щоб самостійно вирішувати, чи арештовувати людей за ордером Міжнародного кримінального суду

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Getty Images / «Бабель»

У Південно-Африканській Республіці готують зміни до законодавства, щоб самостійно вирішувати, чи арештовувати людей за ордером Міжнародного кримінального суду. Туди планує приїхати російський президент путін.

Про це у коментарі BBC розповів заступника міністра з питань держпідприємств Обед Бапела.

За його словами, у червні ці зміни подадуть до парламенту. Згідно з новим законом, Південна Африка матиме право винятку на те «кого арештовувати, а кого ні». За чинними законодавством, ПАР зобовʼязана арештовувати тих, хто має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.

Водночас головна опозиційна партія ПАР подала до суду клопотання, щоб зобовʼязати владу арештувати путіна, якщо він приїде на саміт БРІКС у серпні.