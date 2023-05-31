США звинуватили китайський винищувач в «агресивному маневрі» під час перехоплення американського літака
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сполучені Штати звинуватили китайський винищувач у «невиправдано агресивному маневрі» під час перехоплення військового літака-розвідника США в міжнародному повітряному просторі над Південнокитайським морем.
Про це заявило Індійсько-Тихоокеанське командування США.
Китайський винищувач J-1 пролетів перед носовою частиною літака RC-135 Військово-повітряних сил США, через що останній потрапив у турбулентність.
Як зазначають американці, їхній літак 26 травня виконував «безпечні та звичайні операції над Південнокитайським морем».
Китай розглядає Південнокитайське море як зону для зростання свого економічного впливу й посилення глобального впливу на регіон, претендуючи на морську юрисдикцію над стратегічним водним шляхом, де є великі поклади нафти й газу.
- Напруженість у відносинах між Китаєм і США посилилася після того, як 3 серпня 2022 року на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай, а президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.