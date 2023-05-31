США звинуватили китайський винищувач в «агресивному маневрі» під час перехоплення американського літака

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Сполучені Штати звинуватили китайський винищувач у «невиправдано агресивному маневрі» під час перехоплення військового літака-розвідника США в міжнародному повітряному просторі над Південнокитайським морем.

Про це заявило Індійсько-Тихоокеанське командування США.

Китайський винищувач J-1 пролетів перед носовою частиною літака RC-135 Військово-повітряних сил США, через що останній потрапив у турбулентність.

Як зазначають американці, їхній літак 26 травня виконував «безпечні та звичайні операції над Південнокитайським морем».

Китай розглядає Південнокитайське море як зону для зростання свого економічного впливу й посилення глобального впливу на регіон, претендуючи на морську юрисдикцію над стратегічним водним шляхом, де є великі поклади нафти й газу.