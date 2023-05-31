Космічна місія Ax-2 з туристами на борту SpaceX Dragon успішно повернулася на Землю
- Автор:
- Ліза Бровко
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Twitter / SpaceX
Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з місією Ax-2, у якій брали участь чотири астронавти, успішно приземлився після десятиденного перебування на Міжнародній космічній станції.
Чотири астронавти Ax-2 провели з іншими колегами, які вже були на МКС, понад 20 наукових експериментів протягом восьми днів перебування на борту орбітальної лабораторії. Зокрема, Джон Шоффнер протестував костюм Skinsuit імітації ефектів земної гравітації, пише Space.com.
Також учасники місії займалися просвітництвом: саудити Алькарні та Барнаві провели різні розʼяснювальні роботи, щоб залучити молодь їхньої країни до вивчення науки та інженерії.
- Раніше повідомлялося, що астронавти приватної місії Axiom Space Ax-2 вперше вирощуватимуть стовбурові клітини на Міжнародній космічній станції, щоб перевірити, як обмежена гравітація впливає на розвиток клітин серця та мозку.
- Ax-2 стала другою місією Axiom Space на МКС. Першу місію під назвою Ax-1 запустили на борту SpaceX Falcon у квітні 2022 року. Тоді четверо приватних астронавтів відправилися до орбітальної лабораторії на понад два тижні. Це була перша повністю приватна місія астронавтів на Міжнародну космічну станцію.