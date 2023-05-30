Рада підтримала у першому читанні новий законопроєкт про доплати військовим

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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про доплати військовим. Також вона дала лише сім днів на подання правок.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 333 нардепи. Депутат прогнозує, що у червні документ ухвалять остаточно.

«Чому за основу? Ну тому що по факту були зауваження, що самі виплати військовим не повертаються. І ще дискусії щодо встановлення рівня виплат», — зазначив Железняк.

Документ передбачає, що під час воєнного стану українські військові отримують доплати від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно до часу виконання бойових завдань.

Військові строкової служби щомісяця отримуватимуть додатково 6 тисяч гривень. Також 6 тисяч гривень отримуватимуть військові, які були травмовані або поранені на війні, а тепер зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.

Курсанти вищих військових навчальних закладів додатково отримуватимуть 2 350 гривень щомісяця.

Також законопроєкт регулює відпустку для військових. Там зазначається, що під час особливого періоду військові мають право на частину щорічної відпустки тривалістю 30 днів, а також на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 днів.

Крім цього, у документі зазначено, що мобілізовані, які не мають досвіду військової служби, обовʼязково мають пройти курс базової військової підготовки терміном не менше місяця. Таких людей без підготовки буде заборонено допускати до бойових дій.