Bloomberg: ПАР гарантувала дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, на який планує приїхати путін

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У Південно-Африканській Республіці заявили, що нададуть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей під час саміту БРІКС. На нього планує приїхати російський президент путін.

Про це пише Bloomberg.

Імунітет поширюватиметься на міністрів закордонних справ БРІКС — Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР. Вони зберуться на зустріч 1—2 червня у Кейптауні.

Також імунітет отримають і лідери держав, які приїдуть на саміт до ПАР 22—24 серпня.

«Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій і самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі. Імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції», — зазначили у Департаменті міжнародних відносин та співробітництва.

Але там наголосили, що ці імунітети «не мають переваги над будь-яким ордером, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом проти будь-якого учасника конференції».