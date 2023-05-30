Зеленський попросив у Південної Кореї системи ППО

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Південної Кореї з проханням підтримати Україну та надати необхідні системи ППО.

Про це пише Reuters із посиланням на його інтервʼю місцевій газеті.

За словами Зеленського, Україна добре розуміє, що в Південної Кореї є кілька обмежень щодо надання іншим країнам летальної зброї. Однак він вважає, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем і обладнання для захисту енергосистем.

«Зенітні комплекси — це суто оборонна техніка, а не зброя», — пояснив президент.

Зеленський зауважив, що для відбудови України надзвичайно важливо мати «Небесний щит». Крім того, в Кореї є система раннього виявлення, яка попереджає про російські авіаудари. Ці системи також дуже потрібні Україні.