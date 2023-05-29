У Києві поліція затримала двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Їх передали до Служби безпеки України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Поліція Києва викрила двох чоловіків, які знімали роботу протиповітряної оборони. Їх доставили у відділок, а потім передали співробітникам СБУ.
Про це пише пресслужба Нацполіції.
Під час другої за добу російської атаки на столицю киянка зателефонувала правоохоронцям і повідомила, що ті чоловіки фіксують збиття ракет.
Патрульні й працівники карного розшуку впродовж години знайшли одного з чоловіків на вулиці у Святошинському районі, а другого зупинили на автомобілі BMW на вулиці Ушакова.
- 29 травня окупанти здійснили атаку на столицю — 16-ту від початку травня і другу за добу. Цього разу сили ППО збили всі 11 балістичних і крилатих ракет систем «Іскандер-М» та «Іскандер-К».
- Під час однієї з попередніх атак СБУ встановила шістьох киян, які поширили відео роботи ППО. Їм загрожує до 8 років увʼязнення.