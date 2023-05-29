Наміснику Лаври Павлу продовжили домашній арешт до 1 липня

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Пресслужба Києво-Печерської лаври

Суд продовжив дію запобіжного заходу — домашній арешт — наміснику Києво-Печерської лаври від УПЦ МП митрополиту Павлу до 1 липня.

Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного».

За клопотанням прокурора Соломʼянський районний суд Києва постановив, що Петро Лебідь повинен і надалі дотримуватися цілодобового домашнього арешту й носити електронний браслет.

Прокурор Євген Завістовський просив суд продовжити арешт митрополита, щоб уникнути впливу на досудове розслідування, яке триває.

Реакція Павла на клопотання була такою: «Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому», запитав він у прокурора і слідчого Служби безпеки України.