Twitter виходить із Кодексу ЄС про дезінформацію
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації.
Про це пише Bloomberg із посиланням на слова єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона.
Водночас у Twitter залишаються зобовʼязання боротися з фейками. Це стане юридичним обовʼязком після 25 серпня відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги.
Компанія Twitter Inc. — єдина велика технологічна платформа, яка не надіслала до ЄС повного звіту згідно з Кодексом, вона мала його дотримуватися після поглинання мережі американським мільярдером Ілоном Маском у 2022 році.
Через масове скорочення працівників у Twitter Брюссель занепокоєний, чи зможе компанія відповідати правилам і законам ЄС. Якщо вона цього не робитиме, то отримає штраф у розмірі 6% річного доходу. Або ж Twitter можуть заборонити в Євросоюзі.
- The New York Times писала, що Twitter звільнив щонайменше 200 співробітників. Це майже 10% із приблизно двох тисяч, які досі працюють у компанії. Коли в жовтні 2022 року Ілон Маск придбав соцмережу, там було 7 500 працівників.
- Сотні акаунтів просувають у Twitter російську та китайську державну пропаганду, писало BBC. Власник соцмережі Ілон Маск ліквідував команду, яка боролася з цими явищами. Після того, як Маск купив соцмережу, більшість цих спеціалістів звільнилися або були звільнені. Це зробило платформу вразливою для іноземних маніпуляцій.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів і анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи звільненням.