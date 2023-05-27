Вища рада правосуддя дозволила утримувати під вартою суддю Олексія Тандира. Його підозрюють у ДТП, у якому загинув нацгвардієць

Новини

Вища рада правосуддя дозволила утримувати під вартою голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого підозрюють у смертельному ДТП, скоєному в стані спʼяніння. В аварії загинув нацгвардієць.

Про це повідомив член Вищої ради правосуддя Роман Маселко.

Таке рішення ухвалили після звернення прокуратури щодо згоди на утримання судді під вартою.