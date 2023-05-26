Путін запросив президента Бразилії відвідати росію, а той відмовився
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- Анна Холоднова
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Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що відмовився від пропозиції російського диктатора володимира путіна відвідати росію.
Про це да Сілва написав у Twitter.
«Я щойно розмовляв телефоном з президентом росії володимиром путіним. Я подякував йому за запрошення відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі та відповів, що зараз не можу поїхати до росії», — написав президент Бразилії.
Він додав, що підтвердив готовність Бразилії, а також Індії, Індонезії та Китаю, «спілкуватися з обома сторонами конфлікту в прагненні миру».
- У травні 2022 року Лула да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- На початку 2023 року да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни.
- Також президент Бразилії пропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями. Згодом він зазначив, що США мають припинити «заохочувати війну» в Україні та «почати говорити про мир». Також Лула да Сілва заявив, що ані путін, ані Зеленський не виступають із жодними мирними ініціативами.