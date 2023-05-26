Сербія привела армію в стан найвищої бойової готовності через ситуацію в Косові

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Президент Сербії Александар Вучич наказав привести сербську армію в найвищу бойову готовність, оскільки на півночі Косова зросла напруга — мітингарі не дозволяють новообраним мерам увійти до муніципальних будівель у Зубін-Потоках, Лепосавичах і Звечанах.

Про це пише сербське видання PTC.

Косовські серби не хочуть, щоб нові мери-албанці, які вже склали присягу, почали виконувати свої обовʼязки. Протестувальники побудували барикади, а поліцейські розганяли їх, використовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати. Перед будівлею муніципалітету Звечан стоїть бронетехніка і спецпідрозділи поліції.

За словами правоохоронців, у такий спосіб вони хочуть дати новим мерам можливість приступити до роботи.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич додав, що сербська армія виконає наказ президента Вучича, і звинуватив Косово в ескалації: «Те, що робить Курті [премʼєр-міністр Косова] веде нас до червоних ліній, це вже не гра, це загрожує безпеці всіх людей, які проживають у цих районах».