Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Туди ввійдуть озброєння та навчання

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Після зустрічі у форматі «Рамштайн» Канада анонсувала додаткову військову допомогу для України, яка включає боєприпаси та навчання українських військових.

Про це повідомляє канадський уряд.

Канада передасть 43 ракети AIM-9 класу «повітря — повітря». Найближчим часом в Україну також надійде мільйон патронів калібру 5,56 мм і 4 800 штурмових гвинтівок, а до кінця літа — 21 тисячу одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів.

Також Оттава відправить до Польщі пʼятьох інструкторів з тактичної медицини (там уже перебувають семеро), щоб навчати більшу кількість українських бійців. Водночас у межах програми UNIFIER канадські та латвійські інструктори вже почали готувати командирів нижчої ланки.