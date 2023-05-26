Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Туди ввійдуть озброєння та навчання
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Carlos Bezz
Після зустрічі у форматі «Рамштайн» Канада анонсувала додаткову військову допомогу для України, яка включає боєприпаси та навчання українських військових.
Про це повідомляє канадський уряд.
Канада передасть 43 ракети AIM-9 класу «повітря — повітря». Найближчим часом в Україну також надійде мільйон патронів калібру 5,56 мм і 4 800 штурмових гвинтівок, а до кінця літа — 21 тисячу одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів.
Також Оттава відправить до Польщі пʼятьох інструкторів з тактичної медицини (там уже перебувають семеро), щоб навчати більшу кількість українських бійців. Водночас у межах програми UNIFIER канадські та латвійські інструктори вже почали готувати командирів нижчої ланки.
- Із початку повномасштабної війни Канада виділила понад $8 мільярдів на підтримку України. Із цієї суми мільярд доларів спрямували на військову допомогу, зокрема на вісім танків Leopard 2A4 і броньовану евакуаційну машину, зенітно-ракетну систему NASAMS з боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777, камери дронів високої роздільної здатності, зимовий одяг тощо.
- Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні «Рамштайн» анонсувала поставку ще чотирьох танків Leopard 2 Україні. Також Мадрид передасть українським захисникам БМП M113.
- Також союзники та партнери України оголосили на «Рамштайні» про плани щодо навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема на F-16. У наступні тижні розроблять відповідну тренувальну інфраструктуру.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на «Рамштайні» оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він складатиметься з обладнання для боротьби з дронами, боєприпасів, сухих пайків та іншого.