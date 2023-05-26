У США оголосили новий рекордний вирок за штурм Капітолія. Чоловіка засудили до 18 років увʼязнення

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У США засудили учасника штурму Капітолія до 18 років увʼязнення за підбурювальну змову та інші злочини — це новий рекордний вирок. Обвинувачений — лідер ультраправого ополчення Oath Keepers Стюарт Роудс.

Про це пише BBC News.

За даними слідства, Стюарт Роудс закликав своїх прихильників підготуватися до громадянської війни, закупив озброєння на тисячі доларів і заховав її у номері готелю у штаті Вірджинія незадовго до 6 січня 2021 року.

Під час штурму чоловік був поза ним: він координував учасників і віддавав накази своїм послідовникам. Прокурори, які вимагали 25 років увʼязнення, сказали, що Роудс поводився ніби «генерал поля бою».

Водночас адвокати лідера ополчення доводили, що зброя ніколи не використовувалася, а інші обвинувачувані (їм теж присудили від кілька років вʼязниці) із числа послідовників Роудса виконували винятково оборонну місію. Вироки будуть оскаржувати.

Роудса також судили за перешкоджання офіційному провадженню та фальсифікацію документів, повʼязаних із заворушеннями 6 січня 2021 року.

На слуханнях чоловік не розкаявся і наполягав, що він «політичний вʼязень».

Суддя відхилив його заяви та висловив занепокоєння насильницькою риторикою Роудса — той погрожував повісити колишню речницю Палати представників США Ненсі Пелосі.