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Reuters

Україна розслідує участь Білорусі в депортації українських дітей з окупованих росією територій. Це вважається воєнним злочином і однією з ознак геноциду.

Про це розповіли Reuters в Офісі генпрокурора України.

«Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів у Білорусі наразі розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження», — повідомили там.

Також в Офісі генпрокурора розповіли, що кримінальне провадження розпочали за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей з окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до Білорусі.