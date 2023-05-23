Рейд у Бєлгородській області: операція російських добровольців триває, влада каже про зачистку і 12 поранених
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Легіон «Свобода росії» та «Російський добровольчий корпус» заявили, що продовжують операцію зі «звільнення» Бєлгородщини. Ніяких деталей вони не наводять, російські медіа теж мовчать. Це може вказувати на те, що формування досі залишаються в області.
РДК опублікував відео з бійцями на БТР, а його командир Денис Нікітін 5 годин тому постив в Instagram сторіз з одним із бійців.
Тим часом у соцмережах публікують відео з нібито прикордонного пункту «Грайворон», на стіні якого видно напис «Привіт із Бахмуту». Про його знищення повідомляли вчора. Також поширювалися відео з, імовірно, убитим російським прикордонником, захопленим бійцями РДК у росіян бронетранспортером (на його ремонт вже відкрили збір) і втраченим українським бронетранспортером MaxxPro.
Губернатор області Вʼячеслав Гладков зранку повідомляв про обстріли низки населених пунктів і активність «ворожих» БпЛА. Також він заявив про щонайменше 12 поранених цивільних і продовження режиму «контртерористичної операції». За його словами, триває зачистка — жителів міста Грайворон і восьми навколишніх сіл відселили.
Спікер путіна Дмитро Пєсков вже каже про «глибоке занепокоєння» через рейд російських добровольців.
- Уранці 22 травня «Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода росії» заявили, що зайшли на територію росії та виконують там бойові завдання. РДК опублікував кілька відео, на яких можна бачити бійців на тлі дорожніх знаків населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичі Бєлгородської та Брянської областей.
- Після цього в соцмережах почали зʼявлятися відео обстрілів, імовірно, пропускного пункту «Грайворон», а також бійців із технікою. На відео також потрапила робота військових гелікоптерів і щонайменше один танк із прапором України. Основні сутички розгорнулися в Бєлгородській області.
- РДК і легіон повідомляли про «звільнення» прикордонних сіл Козинка, Поділ Гора і бої за місто Грайворон.
- У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов заявив, що наступ в області проводять винятково бійці легіону і РДК — тобто громадяни росії. Вони звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів. Рейд він назвав закономірним наслідком вторгнення рф в Україну.
- Згодом представник ГУР Андрій Юсов заявив, що в Бєлгородській області почалася евакуація на обʼєкті «Бєлгород-22», де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння. Там розташована військова частина 25624.