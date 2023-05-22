Верховний представник ЄС: Українські пілоти почали підготовку на винищувачах F-16

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Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель відзначив рішення «Великої сімки» (G7) навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16 і сказав, що їхня підготовка вже розпочалася.

Про це він розповів перед засіданням Ради голів МЗС країн ЄС.

За його словами, саміт G7 дав позитивний результат і підготував ґрунт для озброєння України реактивними винищувачами. І перша сходинка до цього — навчання українських пілотів.

Жозеп Боррель сподівається, що українські Сили оборони незабаром отримають F-16.