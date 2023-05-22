Верховний представник ЄС: Українські пілоти почали підготовку на винищувачах F-16
- Автор:
- Ліза Бровко
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Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель відзначив рішення «Великої сімки» (G7) навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16 і сказав, що їхня підготовка вже розпочалася.
Про це він розповів перед засіданням Ради голів МЗС країн ЄС.
За його словами, саміт G7 дав позитивний результат і підготував ґрунт для озброєння України реактивними винищувачами. І перша сходинка до цього — навчання українських пілотів.
Жозеп Боррель сподівається, що українські Сили оборони незабаром отримають F-16.
- Україні винищувачі F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати декілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як планувалося раніше.