Запорізька АЕС знеструмлена через російські обстріли. Це сталося всьоме від початку повномасштабної війни

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Російські окупанти здійснили масований обстріл вранці 22 травня, через що відключилась остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська, яка живила Запорізьку атомну електростанцію. Від початку окупації АЕС вона сьомий раз переходить у режим блекауту.

Про це пише «Енергоатом».

Зовнішнє живлення підтримує роботу насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, але зараз АЕС перейшла на дизель-генератори. Запасу пального їм вистачить на десять діб.

Після кількох годин блекауту «Укренерго» вдалося відновити лінію електропередачі, що живить Запорізьку АЕС, і тому вона знову повертається на живлення від української енергосистеми.