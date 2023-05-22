Запорізька АЕС знеструмлена через російські обстріли. Це сталося всьоме від початку повномасштабної війни
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти здійснили масований обстріл вранці 22 травня, через що відключилась остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська, яка живила Запорізьку атомну електростанцію. Від початку окупації АЕС вона сьомий раз переходить у режим блекауту.
Про це пише «Енергоатом».
Зовнішнє живлення підтримує роботу насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, але зараз АЕС перейшла на дизель-генератори. Запасу пального їм вистачить на десять діб.
Після кількох годин блекауту «Укренерго» вдалося відновити лінію електропередачі, що живить Запорізьку АЕС, і тому вона знову повертається на живлення від української енергосистеми.
- ЗАЕС окупували російські військові на початку березня 2022 року, і відтоді вона працює під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі.
- У вересні на станції побувала делегація МАГАТЕ із 14 осіб, після чого на ЗАЕС залишилися співробітники агентства. Вони періодично змінюються.
- Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».
- Очільник МАГАТЕ планує презентувати в Радбезі ООН угоду про захист Запорізької атомної електростанції. Джерела кажуть, що Україна тривалий час виступала проти цієї угоди, але тепер підтримує її. Натомість позиція росії до кінця незрозуміла. Раніше гендиректор МАГАТЕ стверджував, що Запорізьку АЕС уже неможливо захистити.
- У травні фахівці МАГАТЕ зафіксували, що росіяни розмістили вибухівку, зброю та військову техніку в приміщенні турбінного відділення енергоблока № 4 Запорізької АЕС, а британська розвідка каже, що окупанти облаштували вогневі позиції на ядерних реакторах Запорізької атомної електростанції.