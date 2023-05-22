Президент Бразилії «засмучений», що не зміг зустрітися із Зеленським на саміті G7
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва «засмучений» тим, що зустріч із президентом Володимиром Зеленським на саміті G7 зірвалася, бо останній запізнився.
Про це пише Reuters.
За словами бразильського президента, він чекав на двосторонню зустріч з українським колегою, але той «не зʼявився... очевидно, у нього були зустрічі, і він не зміг прийти». Лула да Сільва додав, що Зеленський «уже дорослий» і знає, що робить.
У відповідь на це Зеленський сказав, що в кожного свої графіки, тому це завадило зустрічі з Лулою. Коли його запитали на пресконференції, чи розчарований він такою ситуацією, то український президент відповів: «Я думаю, це його (Лулу да Сілву) розчаровує».
- Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями. Згодом він зазначив, що США мають припинити «заохочувати війну» в Україні та «почати говорити про мир». Також Лула да Сілва заявив, що ані путін, ані Зеленський не виступають із жодними мирними ініціативами.
- Пізніше в Бразилії відреагували на запрошення відвідати Україну після скандальних заяв президента Лули да Сілви про війну — відправляють його радника з питань зовнішньої політики Селсо Аморіма.
- На початку 2023 року да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни.
- У травні 2022 року Лула да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.