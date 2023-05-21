Повітряні сили: Винищувачі F-16 передаватимуть Україні підрозділами, а не поштучно
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- Костя Андрейковець
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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону, що винищувачі F-16 передаватимуть Україні підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати декілька десятків цих літаків.
«Безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх будуть передавати підрозділами. Авіаційні підрозділи — це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті — це 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрилья більша — до 18 літаків. Таким чином кілька десятків літаків можуть передати Україні спочатку для вирішення поточних завдань», — сказав Ігнат.
Рішення по F-16 він назвав історичним. Передача цих літаків, за його словами, стане поштовхом на шляху до перемоги України у війні проти росії.
Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. Також він заявив, що отримав від Володимира Зеленського «чіткі запевнення», що Україна не використовуватиме F-16 на території росії, коли їх одержить. Зеленський окремо висловив упевненість, що Україна отримає F-16.