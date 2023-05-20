Nikkei Asia: Японія запроваджує нові санкції проти росії

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Уряд Японії оголосив про нові санкції проти росії, пише японське видання Nikkei Asia.

Додаткові обмеження стосуються, зокрема, активів майже 100 людей та організацій, які намагаються уникати чинних санкцій, — їх заморозять. Також Японія заборонить експорт для 80 російських організацій, повʼязаних із ЗС росії, і надання архітектурних та інженерних послуг росіянам.