Міністр оборони: Новий «Рамштайн» відбудеться наступного тижня. Пріорітет — зміцнення ППО
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться наступного тижня. Головним завданням для України залишається отримати допомогу для зміцнення протиповітряної оборони.
Про це пише міністр оборони Олексій Резніков.
На зустрічі голови міністерств оборони обговорять посилення українських ППО і ПРО наземними системами та ракетними батареями.
Олексій Резніков уточнив, що для ще більш ефективної оборони неба Україні не вистачає сучасної авіації. Водночас він подякував західним колегам за створення «авіаційної коаліції».
- Україна закликає союзників надати їй бойові літаки західного типу. Нідерланди та Велика Британія планують очолити «коаліцію винищувачів», щоб Україна отримала західні літаки. В офісі британського премʼєра розповіли, що Ріші Сунак і Марк Рютте «працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, надаючи підтримку в усьому — від навчання до закупівлі літаків F-16».
- Улітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах винищувачів F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- На саміті G7 президент США Джо Байден повідомив союзникам, що Штати не проти початку навчання українських пілотів літати на західних винищувачах. Навчання, найімовірніше, повністю проходитимуть у Європі. Але американські інструктори будуть присутні на них. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців, а розпочнуться вже «найближчими тижнями». Про намір навчати українських пілотів заявила і Португалія.
- Формат «Рамштайн» зʼявився навесні 2022 року — 26 квітня на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні. Резніков після цієї зустрічі заявив, що відбулися «тектонічні зміни» у філософії партнерів щодо передачі зброї Україні. Зустрічі консультативної групи вирішили проводити щомісяця. У рамках «Рамштайну» Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків, багато боєприпасів та іншого озброєння.