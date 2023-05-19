Компанія Blue Origin Джеффа Безоса виграла контракт NASA на будівництво модуля для доставки астронавтів на Місяць
- Автор:
- Анна Холоднова
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Blue Origin
Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin виграла контракт Американського космічного агентства (NASA) на розробку посадкового модуля для доставки астронавтів на Місяць.
Про це пише CNBC.
Контракт NASA коштує трохи понад $3,4 мільярда, але Blue Origin хоче витратити на проєкт понад $7 мільярдів.
Джефф Безос написав у Twitter, що «для нього велика честь бути в цій подорожі з NASA, щоб висадити астронавтів на Місяць — і цього разу залишитися».
Blue Origin очолить команду, до якої входять Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic і Honeybee Robotics. Разом вони мають розробити місячний посадковий модуль в рамках програми Artemis. Його планують запустити наприкінці цього десятиліття.
- У квітні 2021 року NASA вибрало SpaceX для розробки посадкового модуля. У тендері також брали участь Blue Origin і Dynetics — вони спробували оскаржити підсумки конкурсу і звернулися до Рахункової палати США, яка в липні відхилила протест компаній. У липні Безос запропонував NASA покрити його витрати на $2 мільярди в обмін на контракт, який дасть Blue Origin можливість побудувати модуль.
- 16 серпня 2021 року Blue Origin подала до суду, а NASA через це призупинило контракт зі SpaceX.