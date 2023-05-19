CNN: Байден заявив країнам G7, що США не проти навчання українських пілотів на F-16. Вони проходитимуть у Європі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Президент США Джо Байден заявив лідерам країн «Великої сімки», що Штати не проти навчання українських пілотів на F-16. Там готові підтримати зусилля союзників у цьому напрямі.
Про це пише CNN із посиланням на чиновників адміністрації президента США.
За їхніми словами, навчання, найімовірніше, повністю проходитимуть у Європі. Але американські інструктори будуть присутні на них. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців, а розпочнуться вже «найближчими тижнями».
«Оскільки навчання триватиме найближчими місяцями, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть», — сказав чиновник.
У США кажуть, що зараз союзники сконцентровані на тому, щоб підготувати Україну до майбутнього контрнаступу та передати достатню кількість зброї.
У деяких європейських країн є F-16 американського виробництва, але для передачі Україні вони потребуватимуть дозволу від США.
- Нідерланди та Велика Британія планують очолити «коаліцію винищувачів», щоб Україна отримала західні літаки. В офісі британського премʼєра розповіли, що Ріші Сунак і Марк Рютте «працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, надаючи підтримку в усьому — від навчання до закупівлі літаків F-16».
- Улітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах винищувачів F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише тренувати українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.