Грузія дозволила рейси російської авіакомпанії Red Wings. Її літаки літали в окупований Крим
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Viktor Forgacs / Unsplash
Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на польоти ще однієї російської авіакомпанії — Red Wings. Компанія стала третім авіаперевізником, допущеним до авіасполучення росії з Грузією. Раніше дозволи отримали Georgian Airways і російська «Азімут».
Red Wings з червня здійснюватиме рейси із Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі. Польоти за маршрутами будуть тричі на тиждень.
Літаки Red Wings літали в окупований Крим. Україна запровадила санкції проти цього авіаперевізника у 2021 році. Літаки компанії частково перебувають під заочним арештом. Під західні санкції Red Wings поки що не потрапила.
Тим часом в аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви. Рейс виконала авіакомпанія «Азімут».
Зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі зачинили, а будівлю оточили поліцейські. Як пише «Радіо Свобода», на питання про причини закриття поліцейські відповідають: «Ніякої причини». Поблизу аеропорту зібралися протестувальники.
- 10 травня 2023 року путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокацією і навіть скликала Раду безпеки країни. Натомість грузинський уряд не вбачає нічого поганого у відновленні авіасполучення.
- Грузія заявила, що не пустить у свій повітряний простір підсанкційні авіакомпанії та літаки, ЄС її попередив з цього приводу. 15 травня Грузія видала перший з 2019 року дозвіл на польоти в напрямку росії, його отримала авіакомпанія з рф «Азімут».