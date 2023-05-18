Похорон королеви Єлизавети II обійшовся Британії у понад $200 мільйонів

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Похорон королеви Єлизавети II та повʼязані з ним заходи коштували уряду Великої Британії майже $202 мільйони.

Про це 18 травня повідомило Міністерство фінансів країни, пише BBC.

Витрати на похорон і повʼязані з ним події становлять:

Міністерство з питань культури, ЗМІ і спорту — понад $62 млн;

Міністерство транспорту — майже $3 млн;

Міністерство закордонних справ — $2,5 млн;

Міністерство внутрішніх справ – $88 млн (найбільше);

Міністерство оборони – $3,4 млн;

Офіс у Північній Ірландії — $2,5 млн;

Уряд Шотландії – $22 млн;

Уряд Вельсу — $2,6 млн.

Міністерство фінансів надало додаткове фінансування, де це було необхідно, і урядам Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії повністю відшкодували їхні відповідні витрати.

Джон Глен, головний секретар Мінфіну, сказав, що пріоритетом уряду на той час було забезпечення того, щоб ці заходи пройшли гладко і з належним рівнем гідності, при цьому завжди забезпечуючи безпеку населення.