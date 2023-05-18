До кінця травня ВЛК в усіх військових шпиталях перейдуть на електронну чергу
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Irwan / Unsplash
До кінця травня військово-лікарські комісії в усіх військових шпиталях України перейдуть на електронну чергу.
Про це на брифінгу повідомила представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Оксана Горбач, передає «Суспільне».
«Електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії вже працює у пʼятьох містах, а до кінця травня ВЛК перейде на електронну чергу в усіх військових шпиталях в Україні», — зазначила вона.
На прийом можна записатися через електронний портал, де вказані графіки прийому конкретних лікарів.
Горбач також повідомила, що наразі збільшується кількість закладів, де можна пройти ВЛК — їх відкривають на базі цивільних лікарень.
«Це дозволить зменшити навантаження на існуючі ВЛК, а військовослужбовці відчують, що черг стало менше і комісія проходить швидше», — сказала Оксана Горбач.
- 2 травня Рада спростила умови для лікування військових і розширила перелік місць для роботи ВЛК. Ухвалені законопроєкти мають полегшити оформлення довідки про обставини травматизації військового (поранення, контузії, каліцтва) на час дії воєнного стану та дозволити створювати військово-лікарські комісії при державних і комунальних закладах охорони здоровʼя.
- Раніше уряд спростив механізм направлення військових на лікування за кордон. Тепер консиліум лікарів не потрібен. До цього урядовці розробили план із цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг знизить навантаження на поранених військових і зменшить черги. Військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають, чи придатна людина для служби, оцінюють стан після травм (поранення, контузії, каліцтва) і визначають необхідність реабілітації та допомоги. Ось що зміниться.