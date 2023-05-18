До кінця травня ВЛК в усіх військових шпиталях перейдуть на електронну чергу

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До кінця травня військово-лікарські комісії в усіх військових шпиталях України перейдуть на електронну чергу.

Про це на брифінгу повідомила представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Оксана Горбач, передає «Суспільне».

«Електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії вже працює у пʼятьох містах, а до кінця травня ВЛК перейде на електронну чергу в усіх військових шпиталях в Україні», — зазначила вона.

На прийом можна записатися через електронний портал, де вказані графіки прийому конкретних лікарів.

Горбач також повідомила, що наразі збільшується кількість закладів, де можна пройти ВЛК — їх відкривають на базі цивільних лікарень.

«Це дозволить зменшити навантаження на існуючі ВЛК, а військовослужбовці відчують, що черг стало менше і комісія проходить швидше», — сказала Оксана Горбач.